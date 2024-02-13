RT в Telegram
Подпишись

В ЯНАО выделят дополнительные средства на программу расселения аварийного жилья

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе дополнительные денежные средства направят на финансирование программы по расселению аварийного жилья.
В ЯНАО выделят дополнительные средства на программу расселения аварийного жилья
  • РИА Новости

В 2024 году объём регионального бюджета на финансирование программы составит более 15 млрд рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на постановление правительства округа на официальном портале.

Нормативный правовой акт вносит изменение в окружную программу по расселению жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года.

«Объёмы реализации программы остаются прежними», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора округа.

Ранее сообщалось, что в Якутии 200 семей из аварийных домов получили новые квартиры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить