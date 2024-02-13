В ЯНАО выделят дополнительные средства на программу расселения аварийного жилья

В Ямало-Ненецком автономном округе дополнительные денежные средства направят на финансирование программы по расселению аварийного жилья.

В 2024 году объём регионального бюджета на финансирование программы составит более 15 млрд рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на постановление правительства округа на официальном портале.

Нормативный правовой акт вносит изменение в окружную программу по расселению жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года.

«Объёмы реализации программы остаются прежними», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора округа.

Ранее сообщалось, что в Якутии 200 семей из аварийных домов получили новые квартиры.