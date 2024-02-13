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В Краснодарском крае рассказали о покупке медоборудования для реабилитации детей

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В Краснодарском крае рассказали о работе по приобретению медицинского оборудования для реабилитации детей в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году. Как заявил глава регионального Минздрава Евгений Филиппов, предусмотрено три уровня системы реабилитации.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«На первом (этапе. — RT) тем, кому это нужно, помогают в перинатальных центрах. Второй этап на базе центров и реабилитационных отделений прошли около 11 тыс. маленьких пациентов», — сказал Филиппов.

По его словам, третий этап проходит в кабинетах реабилитации, лечебной физкультуры и физиотерапии — здесь помощь получили уже более 26,7 тыс. детей.

В настоящее время в регионе продолжается работа по развитию системы медреабилитации детей. В частности, в детском санатории имени Пирогова в Геленджике в 2023 году открыли детские ортопедические реабилитационные отделения на 70 коек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье направят 240 млн рублей на проведение неонатального скрининга.

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