В Москве восстановят ещё 20 водоёмов в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
В их числе 2-й Николо-Хованский пруд, Оленьи пруды, пруд на Черноморском бульваре, пруд Быково Болото.
По словам Собянина, всего с 2011 года в столице провели реабилитацию 138 водоёмов.
В 2023 году привели в порядок 39.
«Это Верхний и Нижний Бехтеревские (Корнеевские) пруды, Алтуфьевский пруд, пруды Лефортовского, Лианозовского и Покровского парков, пруды-регуляторы №3 и №4 реки Битцы, русловые участки речек Сетуни, Раменки, Нищенки, Городни», — отметил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в парке «Яуза» восстановят ещё два участка вдоль одноимённой реки в 2024 году.