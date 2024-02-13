В Москве восстановят ещё 20 водоёмов в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о предстоящем восстановлении 20 городских водоёмов в 2024 году.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

В их числе 2-й Николо-Хованский пруд, Оленьи пруды, пруд на Черноморском бульваре, пруд Быково Болото.

По словам Собянина, всего с 2011 года в столице провели реабилитацию 138 водоёмов.

В 2023 году привели в порядок 39.

«Это Верхний и Нижний Бехтеревские (Корнеевские) пруды, Алтуфьевский пруд, пруды Лефортовского, Лианозовского и Покровского парков, пруды-регуляторы №3 и №4 реки Битцы, русловые участки речек Сетуни, Раменки, Нищенки, Городни», — отметил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в парке «Яуза» восстановят ещё два участка вдоль одноимённой реки в 2024 году.