RT в Telegram
Подпишись

В Москве восстановят ещё 20 водоёмов в 2024 году

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о предстоящем восстановлении 20 городских водоёмов в 2024 году.
В Москве восстановят ещё 20 водоёмов в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

В их числе 2-й Николо-Хованский пруд, Оленьи пруды, пруд на Черноморском бульваре, пруд Быково Болото.

По словам Собянина, всего с 2011 года в столице провели реабилитацию 138 водоёмов.

В 2023 году привели в порядок 39.

«Это Верхний и Нижний Бехтеревские (Корнеевские) пруды, Алтуфьевский пруд, пруды Лефортовского, Лианозовского и Покровского парков, пруды-регуляторы №3 и №4 реки Битцы, русловые участки речек Сетуни, Раменки, Нищенки, Городни», — отметил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в парке «Яуза» восстановят ещё два участка вдоль одноимённой реки в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить