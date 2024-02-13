В Тверской области представлено более 14 тысяч вакансий в феврале

В Тверской области для жителей открыто 14,7 тыс. вакансий. В январе 2024 года 423 человека были трудоустроены при содействии региональной службы занятости населения.

Об этом пишет tverigrad.ru.

В настоящее время в регионе наиболее востребованы специалисты обрабатывающих производств: инженеры, слесари, электросварщики, швеи, упаковщики и др. Всего таким специалистам доступно более 4,6 тыс. позиций.

Ещё около 1,5 тыс. вакансий открыто в сфере государственного управления и обеспечения безопасности.

Кроме того, в регионе требуются продавцы, кладовщики, грузчики, упаковщики, автомеханики, слесари по ремонту автомобилей, операторы АЗС. Отмечается спрос на специалистов в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, а также в сельском и лесном хозяйстве и в транспортной отрасли.

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