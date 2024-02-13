Путин поручил представить предложения по тарифам за проезд по трассе М-12

Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по тарифам за проезд по трассе М-12 «Восток».

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Правительству... проанализировать тарифы на проезд по автомобильной дороге М-12 «Восток»... и представить предложения по определению оптимальных тарифов», — отмечается в документе.

21 декабря Путин дал старт автомобильному движению по трассе М-12 «Восток» до Казани.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новая трасса М-12 позволит улучшить экономическую связь столицы и регионов.