Участники конкурса «Зелёный квадрат» начали создавать арт-объекты в Крыму

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал, что победители конкурса «Зелёный квадрат» приступили к созданию арт-объектов для Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в Крыму.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Всего мы получили 561 заявку, в шорт-лист попали 53 эскиза и фотографии готовых арт-объектов. Конкурс направлен на популяризацию раздельного сбора отходов, принципов экономики замкнутого цикла и заботы об окружающей среде», — сказал Буцаев.

Арт-объекты из вторсырья и различных отходов будут создаваться на базе Академии творческих индустрий «Меганом».

Они могут быть копиями шедевров мирового искусства или соответствовать теме животных, символизирующих страны — участницы ВФМ.

Вторсырьё предоставит экоцентр «Сборка».

Ранее в РЭО назвали самые экологичные материалы для упаковки с точки зрения переработки. Это металл, стекло, дерево и картон.