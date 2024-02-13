Участники конкурса «Зелёный квадрат» начали создавать арт-объекты в Крыму
Об этом сообщает телеканал «360».
«Всего мы получили 561 заявку, в шорт-лист попали 53 эскиза и фотографии готовых арт-объектов. Конкурс направлен на популяризацию раздельного сбора отходов, принципов экономики замкнутого цикла и заботы об окружающей среде», — сказал Буцаев.
Арт-объекты из вторсырья и различных отходов будут создаваться на базе Академии творческих индустрий «Меганом».
Они могут быть копиями шедевров мирового искусства или соответствовать теме животных, символизирующих страны — участницы ВФМ.
Вторсырьё предоставит экоцентр «Сборка».
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