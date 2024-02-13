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В Подмосковье откроют для свободного посещения ещё 43 школьных стадиона

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В Московской области в рамках программы «Открытый стадион» в 2024 году для свободного посещения откроют ещё 43 школьных стадиона.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заместителя председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Александра Легкова.

«Изначально проект реализовывался в трёх муниципалитетах, а сегодня он охватил всю область — открытых стадионов в Подмосковье уже 430, и они есть во всех городских округах», — заявил Легков.

Как отметил чиновник, больше всего площадок (35) открыли в Балашихе.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроят четыре общественные территории.

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