Половина россиян планирует потратить на подарки к 23 Февраля около 3000 рублей
- РИА Новости
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные онлайн-сервиса альтернативного кредитования MoneyMan.
Ещё 40% респондентов планируют потратить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 8% — от 5 тыс. рублей и выше.
Большинство россиян (61%) не собираются в этом году увеличивать траты к 23 Февраля по сравнению с прошлым годом. 20% респондентов готовы потратить больше, ещё 13% хотели бы, напротив, сократить расходы. Остальные 6% затруднились с ответом.
Ранее россияне рассказали, какие подарки хотели бы получить на работе на 23 Февраля и 8 Марта, а какие нет.