Половина россиян планирует потратить на подарки к 23 Февраля около 3000 рублей

В России в преддверии Дня защитника Отечества, 23 Февраля, провели опрос, чтобы выяснить, сколько россияне планируют потратить на подарки к празднику. Половина принявших участие в исследовании (52%) рассчитывают уложиться в 3 тыс. рублей.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные онлайн-сервиса альтернативного кредитования MoneyMan.

Ещё 40% респондентов планируют потратить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 8% — от 5 тыс. рублей и выше.

Большинство россиян (61%) не собираются в этом году увеличивать траты к 23 Февраля по сравнению с прошлым годом. 20% респондентов готовы потратить больше, ещё 13% хотели бы, напротив, сократить расходы. Остальные 6% затруднились с ответом.

Ранее россияне рассказали, какие подарки хотели бы получить на работе на 23 Февраля и 8 Марта, а какие нет.