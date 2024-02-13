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Половина россиян планирует потратить на подарки к 23 Февраля около 3000 рублей

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В России в преддверии Дня защитника Отечества, 23 Февраля, провели опрос, чтобы выяснить, сколько россияне планируют потратить на подарки к празднику. Половина принявших участие в исследовании (52%) рассчитывают уложиться в 3 тыс. рублей.
Половина россиян планирует потратить на подарки к 23 Февраля около 3000 рублей
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные онлайн-сервиса альтернативного кредитования MoneyMan.

Ещё 40% респондентов планируют потратить от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 8% — от 5 тыс. рублей и выше.

Большинство россиян (61%) не собираются в этом году увеличивать траты к 23 Февраля по сравнению с прошлым годом. 20% респондентов готовы потратить больше, ещё 13% хотели бы, напротив, сократить расходы. Остальные 6% затруднились с ответом.

Ранее россияне рассказали, какие подарки хотели бы получить на работе на 23 Февраля и 8 Марта, а какие нет.

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