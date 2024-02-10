Более чем в 40 городах России пройдёт тур национальной премии «Своим»
- РИА Новости
«Лауреатами премии становятся не только военные, но и герои гражданских профессий — врачи, представители волонтёрских групп и гуманитарных организаций, военные корреспонденты, фронтовые священнослужители, артисты, музыканты», — говорится в сообщении благотворительного фонда «Своим», который является учредителем премии.
Все лауреаты получают денежные сертификаты и средства обеспечения, которые были собраны за счёт спонсоров и народных пожертвований.
Премия вручается в номинациях: «За боевой подвиг», «За уничтожение вражеской техники», «Комбат-батяня», «Воин-интернационалист», «Фронтовой трофей», «За волю к жизни», «За спасение жизни солдата, лучшему полевому врачу».
Президент России Владимир Путин в декабре выразил благодарность российским волонтёрам за помощь, которую они оказывают участникам специальной военной операции и членам их семей.