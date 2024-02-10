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Более чем в 40 городах России пройдёт тур национальной премии «Своим»

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В ближайшие недели с территории Уральского федерального округа стартует тур национальной премии «Своим». Торжественные церемонии награждения лауреатов пройдут более чем в 40 городах России.
Более чем в 40 городах России пройдёт тур национальной премии «Своим»
  • РИА Новости

«Лауреатами премии становятся не только военные, но и герои гражданских профессий — врачи, представители волонтёрских групп и гуманитарных организаций, военные корреспонденты, фронтовые священнослужители, артисты, музыканты», — говорится в сообщении благотворительного фонда «Своим», который является учредителем премии.

Все лауреаты получают денежные сертификаты и средства обеспечения, которые были собраны за счёт спонсоров и народных пожертвований.

Премия вручается в номинациях: «За боевой подвиг», «За уничтожение вражеской техники», «Комбат-батяня», «Воин-интернационалист», «Фронтовой трофей», «За волю к жизни», «За спасение жизни солдата, лучшему полевому врачу».

Президент России Владимир Путин в декабре выразил благодарность российским волонтёрам за помощь, которую они оказывают участникам специальной военной операции и членам их семей.

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