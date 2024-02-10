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Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях

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Участие в несанкционированных акциях может повлечь за собой предусмотренную законом ответственность. Об этом вновь напомнила прокуратура Москвы.
Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях
  • РИА Новости

В опубликованном на сайте надзорного ведомства сообщении указывается, что в интернете повторно получили распространения призывы принять участие в массовой акции в центре столицы.

«В связи с распространением в сети интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределённому кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура города считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона», — отметили в прокуратуре, добавив, что указанная акция не была согласована с органами исполнительной власти города.

Аналогичное сообщение с предупреждением об ответственности за участие в несогласованных акциях появилось на сайте столичной прокуратуры в начале февраля.

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