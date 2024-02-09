Треть россиян с пониманием относятся к рабочим звонкам в нерабочее время
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Об этом говорится в опросе, который провёл сайт kp.ru.
Как утверждают 11% участников исследования, они не видят проблем в таких звонках, а 3% сообщили, что им самим приходится звонить коллегам в неурочное время.
Ещё 3% респондентов заявили, что принципиально не отвечают на звонки с работы в нерабочее время.
Ранее сообщалось, что порядка 16% россиян работают в удалённом формате, остальные 84% ходят на работу каждый день или несколько раз в неделю.