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Треть россиян с пониманием относятся к рабочим звонкам в нерабочее время

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Согласно новому исследованию, 35% россиян с пониманием воспринимают рабочие звонки в нерабочее время. Столько же респондентов такие случаи сильно раздражают, но они всё равно берут трубку.
Треть россиян с пониманием относятся к рабочим звонкам в нерабочее время
  • Gettyimages.ru
  • © Mikael Vaisanen

Об этом говорится в опросе, который провёл сайт kp.ru.

Как утверждают 11% участников исследования, они не видят проблем в таких звонках, а 3% сообщили, что им самим приходится звонить коллегам в неурочное время.

Ещё 3% респондентов заявили, что принципиально не отвечают на звонки с работы в нерабочее время.

Ранее сообщалось, что порядка 16% россиян работают в удалённом формате, остальные 84% ходят на работу каждый день или несколько раз в неделю.

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