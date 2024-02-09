В Подмосковье построят три высоковольтные подстанции к 2026 году

В Чехове, Раменском и на границе Домодедова построят три высоковольтные подстанции для распределения нагрузки электросетей к 2026 году.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Как заявил губернатор Андрей Воробьёв, для региона городской округ Раменское имеет большое значение, поскольку на его территории находится много предприятий.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай построят ещё две солнечные электростанции. Региональные власти заключили соответствующее соглашение с инвесторами.