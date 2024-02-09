В Подмосковье отремонтируют более 4 тысяч многоквартирных домов в 2024 году

В Московской области капитально отремонтируют более 4 тыс. многоквартирных домов в 2024 году, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Мы применяем комплексный подход — не просто обновляем фасад или латаем кровлю, но и сразу занимаемся подъездом, благоустраиваем дворовую территорию. Так и перемены заметнее, и жителям не приходится повторно терпеть неудобства из-за стройки», — сказал глава региона.

По его словам, благодаря капремонту улучшены условия проживания для 3,5 млн человек за десять лет.

Ранее, как сообщало «Утро.ру», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что работы по строительству станции метро «Бачуринская» находятся на финишной прямой. Готовность объекта составляет 70%. Завершаются монолитные работы, монтируется инженерное оборудование.