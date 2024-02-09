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Железнодорожным транспортом в Кисловодск приехали 1,4 млн человек в 2023 году

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Железнодорожным транспортом в Кисловодск приехали 1,37 млн человек в 2023 году, что на 8% больше, чем годом ранее.
Железнодорожным транспортом в Кисловодск приехали 1,4 млн человек в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на главу города Евгения Моисеева.

Вокзал Кисловодска признан лидером по пассажироперевозкам среди вокзалов Кавказских Минеральных Вод. Пригородным путями воспользовались около 1,1 млн пассажиров, дальними — 274 тыс.

«Постоянный рост количества людей, приезжающих в наш город, как нельзя лучше говорит о том, что в Кисловодск едут и те, кто никогда не был, и те, кто возвращается снова и снова», — добавил Моисеев.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о динамике пассажиропотока аэропортов региона.

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