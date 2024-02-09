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Благоустройство «Культурного квартала» в Глазове завершат в июле

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Работы по благоустройству «Культурного квартала» в Глазове должны быть завершены в июле 2024 года, заявил глава города Сергей Коновалов.
Благоустройство «Культурного квартала» в Глазове завершат в июле
  • Gettyimages.ru
  • © olga stepshenko

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Одна из подрядных организаций уплотнит грунт после обустройства теплосетей, вторая будет благоустраивать квартал после схода снега.

«Масштабные земляные работы планируется начать уже в апреле», — отметил Коновалов.

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроят четыре общественные территории.

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