Благоустройство «Культурного квартала» в Глазове завершат в июле
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Одна из подрядных организаций уплотнит грунт после обустройства теплосетей, вторая будет благоустраивать квартал после схода снега.
«Масштабные земляные работы планируется начать уже в апреле», — отметил Коновалов.
Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроят четыре общественные территории.