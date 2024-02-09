Благоустройство «Культурного квартала» в Глазове завершат в июле

Работы по благоустройству «Культурного квартала» в Глазове должны быть завершены в июле 2024 года, заявил глава города Сергей Коновалов.

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Об этом сообщает ИА «Удмуртия». Одна из подрядных организаций уплотнит грунт после обустройства теплосетей, вторая будет благоустраивать квартал после схода снега. «Масштабные земляные работы планируется начать уже в апреле», — отметил Коновалов. Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленинградской области в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроят четыре общественные территории.