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Автоэксперт Стрельбицкий перечислил преимущества барабанных тормозов

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Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий объяснил причину широкого использования тормозов барабанного типа.
Автоэксперт Стрельбицкий перечислил преимущества барабанных тормозов
  • Gettyimages.ru
  • © ferrantraite

Прежде всего, такие тормоза дешевле в производстве, чем дисковые, в силу своей простой конструкции, объяснил он в беседе с «Российской газетой».

Помимо прочего, барабанная конструкция менее подвержена износу в отличие от дисков, которые в процессе торможения могут интенсивно нагреваться, отметил эксперт.

Кроме того, барабанные тормоза являются наиболее предпочтительным вариантом для отдельных видов транспортных средств — грузовиков, автобусов, выдерживающих высокие нагрузки, резюмировал Стрельбицкий.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.

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