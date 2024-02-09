Автоэксперт Стрельбицкий перечислил преимущества барабанных тормозов

Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий объяснил причину широкого использования тормозов барабанного типа.

Прежде всего, такие тормоза дешевле в производстве, чем дисковые, в силу своей простой конструкции, объяснил он в беседе с «Российской газетой».

Помимо прочего, барабанная конструкция менее подвержена износу в отличие от дисков, которые в процессе торможения могут интенсивно нагреваться, отметил эксперт.

Кроме того, барабанные тормоза являются наиболее предпочтительным вариантом для отдельных видов транспортных средств — грузовиков, автобусов, выдерживающих высокие нагрузки, резюмировал Стрельбицкий.

Ранее автоэксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. В частности, по его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.