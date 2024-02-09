Врач Гаврилов рассказал о начальных признаках варикоза нижних конечностей

Врач-хирург высшей категории, проктолог, эндоскопический хирург, доцент кафедры общей хирургии №1 ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера (Пермь), руководитель центра проктологии и флебологии кандидат медицинских наук Василий Гаврилов рассказал, какими бывают признаки начального варикоза нижних конечностей.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что прежде всего это утомляемость ног, чувство тяжести, появление сосудистых звёздочек или заметное расширение вен.

По словам эксперта, в такой ситуации нужно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Гаврилов также отметил, что важную роль играет и коррекция образа жизни — необходимо снижать избыточную массу тела, исключить тяжёлые нагрузки либо гиподинамию, наладить питание и питьевой режим.

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