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Врач Гаврилов рассказал о начальных признаках варикоза нижних конечностей

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Врач-хирург высшей категории, проктолог, эндоскопический хирург, доцент кафедры общей хирургии №1 ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера (Пермь), руководитель центра проктологии и флебологии кандидат медицинских наук Василий Гаврилов рассказал, какими бывают признаки начального варикоза нижних конечностей.
Врач Гаврилов рассказал о начальных признаках варикоза нижних конечностей
  • Gettyimages.ru
  • © megaflopp

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он заявил, что прежде всего это утомляемость ног, чувство тяжести, появление сосудистых звёздочек или заметное расширение вен.

По словам эксперта, в такой ситуации нужно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Гаврилов также отметил, что важную роль играет и коррекция образа жизни — необходимо снижать избыточную массу тела, исключить тяжёлые нагрузки либо гиподинамию, наладить питание и питьевой режим.

Ранее эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала, по каким причинам могут возникать боли в коленях.

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