Дело о хулиганстве возбудили после драки на складе Wildberries в Подмосковье
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«Следователем... по факту нарушения общественного порядка на территории складского комплекса возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России «Хулиганство», — цитирует её РИА Новости.
Ранее прокуратура Московской области начала проверку из-за драки на складе Wildberries в Электростали.
Около десяти человек были доставлены в местное отделение полиции. В компании также заявили, что будет проведено внутреннее расследование.