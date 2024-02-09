Дело о хулиганстве возбудили после драки на складе Wildberries в Подмосковье

Начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова заявила, что полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки, произошедшей на складе Wildberries в подмосковной Электростали.

«Следователем... по факту нарушения общественного порядка на территории складского комплекса возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России «Хулиганство», — цитирует её РИА Новости.

Ранее прокуратура Московской области начала проверку из-за драки на складе Wildberries в Электростали.

Около десяти человек были доставлены в местное отделение полиции. В компании также заявили, что будет проведено внутреннее расследование.