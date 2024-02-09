Россияне назвали лучшие и худшие подарки на работе к 23 Февраля и 8 Марта

В преддверии праздников — 23 Февраля и 8 Марта — россияне, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, какие подарки хотели бы получить на работе в 2024 году, а какие нет.

Сотрудники 80% компаний по традиции поздравляют друг друга с праздниками, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные российской компании Portobello.

Так, мужчины предпочитают на 23 Февраля сертификаты для покупок (60%), тематическую брендированную одежду (30%), гаджеты (10%). Самыми худшими подарками считаются нижнее бельё и носки (42%), одежда и обувь (20%), наборы и средства для гигиены (20%).

На 8 Марта любимыми подарками среди женщин являются дорогой продуктовый набор для чаепития (50%), бьюти-средства (30%), сертификаты в магазины (электронные сертификаты 10%), брендированная одежда (10%).

Худшими подарками участницы опроса считают парфюмерию (45%), дешёвые сладости и фрукты (30%), халаты и недорогие сувениры (15%), мягкие игрушки (10%).

Ранее сообщалось, что большинство российских компаний (67%) по традиции вручают презенты партнёрам и сотрудникам по разным случаям, это показало новое исследование.