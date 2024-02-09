В Кирове раритетный троллейбус станет экспонатом после ремонта
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Об этом сообщает istochnik.online.
Специалисты заменят внутреннюю отделку салона, обивку сидений, отремонтируют мосты, электрооборудование, компрессор, отопители и пневмогидросистемы, а также заменят остекление кузова и установят створки дверей.
Работы планируется закончить к концу марта.
Кроме того, на территории АТП планируется создать музейную зону.
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