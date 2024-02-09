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Дипломат: Латвия не хочет обеспечивать безопасность на выборах президента России

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Рига демонстрируют тотальное нежелание исполнять международные обязательства и обеспечивать безопасность на избирательных участках на выборах президента России, которые пройдут в марте. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков.
Дипломат: Латвия не хочет обеспечивать безопасность на выборах президента России
  • Gettyimages.ru
  • © Borisb17

В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что власти республики уже несколько месяцев оставляют без ответа соответствующие запросы посольства, а также игнорируют просьбы запретить проведение напротив здания российской дипмиссии в день голосования антироссийских манифестаций, ставших в последние годы в Латвии «обыденным делом».

Между тем подготовка к проведению выборов президента России в Латвии, по словам Зыкова, идёт в плановом режиме и в строгом соответствии с рекомендациями ЦИК и указаниями МИД России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова спрогнозировала рост вероятности провокаций на выборах главы государства в ряде стран.

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