Дипломат: Латвия не хочет обеспечивать безопасность на выборах президента России
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В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что власти республики уже несколько месяцев оставляют без ответа соответствующие запросы посольства, а также игнорируют просьбы запретить проведение напротив здания российской дипмиссии в день голосования антироссийских манифестаций, ставших в последние годы в Латвии «обыденным делом».
Между тем подготовка к проведению выборов президента России в Латвии, по словам Зыкова, идёт в плановом режиме и в строгом соответствии с рекомендациями ЦИК и указаниями МИД России.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова спрогнозировала рост вероятности провокаций на выборах главы государства в ряде стран.