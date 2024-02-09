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Подросток, пришедший в школу с пистолетом в Иркутске, арестован на два месяца

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Подросток, пришедший в школу с пневматическим пистолетом в Иркутске, арестован на два месяца. Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.
Подросток, пришедший в школу с пистолетом в Иркутске, арестован на два месяца
  • РИА Новости

Отмечается, что решение об аресте 16-летнего жителя Иркутска принял Октябрьский районный суд города. 

По версии следствия, 6 февраля утром подросток, находясь в кабинете школы, совершил хулиганские действия с демонстрацией пневматического пистолета.

Также прокуратура после выявления нарушений внесла представления в адрес руководства школы, охранной организации и органов системы профилактики.

Ранее в ГУ МВД по Иркутской области заявили, что в Иркутске задержали подростка, который пришёл в образовательное учреждение с пневматическим пистолетом, а также привёл с собой двух друзей.

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