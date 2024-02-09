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Губернатор ЯНАО Артюхов отметил достижения в сфере гражданской авиации

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей с Днём гражданской авиации, 9 февраля, и отметил заслуги сотрудников отрасли в этой сфере.
Губернатор ЯНАО Артюхов отметил достижения в сфере гражданской авиации
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Губернатор заявил, что освоение северных территорий началось во многом благодаря авиации, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Мы все гордимся мужеством и мастерством ветеранов отрасли. Пилоты, бортпроводники, инженеры, работники аэропортов и многие другие ответственно исполняют свои профессиональные задачи», — цитирует пресс-служба главу региона.

Артюхов также отметил, что для надёжного и безопасного авиасообщения в регионе создаётся современная инфраструктура, расширяется география полётов, субсидируются межмуниципальные и межрегиональные рейсы.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников предприятий воздушного транспорта с их профессиональным праздником, Днём гражданской авиации, который отмечается в России 9 февраля.

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