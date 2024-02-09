Губернатор ЯНАО Артюхов отметил достижения в сфере гражданской авиации
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Губернатор заявил, что освоение северных территорий началось во многом благодаря авиации, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Мы все гордимся мужеством и мастерством ветеранов отрасли. Пилоты, бортпроводники, инженеры, работники аэропортов и многие другие ответственно исполняют свои профессиональные задачи», — цитирует пресс-служба главу региона.
Артюхов также отметил, что для надёжного и безопасного авиасообщения в регионе создаётся современная инфраструктура, расширяется география полётов, субсидируются межмуниципальные и межрегиональные рейсы.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников предприятий воздушного транспорта с их профессиональным праздником, Днём гражданской авиации, который отмечается в России 9 февраля.