Губернатор ЯНАО Артюхов отметил достижения в сфере гражданской авиации

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил жителей с Днём гражданской авиации, 9 февраля, и отметил заслуги сотрудников отрасли в этой сфере.

Губернатор заявил, что освоение северных территорий началось во многом благодаря авиации, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Мы все гордимся мужеством и мастерством ветеранов отрасли. Пилоты, бортпроводники, инженеры, работники аэропортов и многие другие ответственно исполняют свои профессиональные задачи», — цитирует пресс-служба главу региона.

Артюхов также отметил, что для надёжного и безопасного авиасообщения в регионе создаётся современная инфраструктура, расширяется география полётов, субсидируются межмуниципальные и межрегиональные рейсы.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников предприятий воздушного транспорта с их профессиональным праздником, Днём гражданской авиации, который отмечается в России 9 февраля.