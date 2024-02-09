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Фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» пройдёт на ВДНХ 10 февраля

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Фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» состоится в столице на катке ВДНХ в субботу, 10 февраля. Мероприятие пройдёт в десятый раз.
Фестиваль конькобежного спорта «Московские молнии» пройдёт на ВДНХ 10 февраля

Об этом информирует сайт kp.ru.

«В рамках юбилейного фестиваля на ВДНХ организуют любительские забеги, спортивные конкурсы, викторины и концерты. Каждый участник соревнования получит памятный сувенир, а победители — призы и подарки», — сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

По её словам, в 2023 году в мероприятии примут участие более 4 тыс. человек.

А с момента запуска фестиваля в 2015 году его посетили более 30 тыс. гостей.

Ранее «Радио 1» передавало, что спасатели Московской области призвали жителей соблюдать правила поведения на льду.

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