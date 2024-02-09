Задержан второй подозреваемый в избиении подростка в Тюмени из-за шапки

Сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого в избиении подростка из-за шапки с кадетской звездой, рассказала RT мать пострадавшего.

По словам собеседницы RT, один из нападавших при этом отрицает свою вину и угрожает родителям школьника встречным заявлением.

«Мы были уже на опознании. Этот человек ведёт себя нагло, по-хамски. Когда сын в его присутствии рассказывал в полиции, как всё было, — перебивал и говорил, что Игорь (имя изменено) несёт чушь, якобы всё было не так, говорил, что засудит нас», — сказала она.

Пострадавший после случившегося шапку со звездой пока решил не носить. По его словам, из-за неё к нему слишком много внимания.

Ранее сообщалось, что неизвестные мужчины 5 февраля напали на 16-летнего подростка, его девушку и друга в подъезде. В местных группах в сети писали, что напавшие вышли из пивной по соседству и решили, что на шапке школьника армейская звезда.