Собянин сообщил о планах по вводу соцобъектов в Москве в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в текущем году в Москве будут введены в строй десятки социальных объектов.

Об этом пишет сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на блог мэра на его персональном сайте.

Собянин отметил, что за 12 лет в столице ввели в эксплуатацию больше тысячи социальных объектов.

«Прошедший 2023 год стал чуть ли не рекордным по количеству введённых соцобъектов — 119 зданий, 72 из которых были построены за счёт частных средств», — подчеркнул Собянин.

По его словам, в этом году в Москве появятся 32 детсада, 22 школы, 13 спортивных и десять культурных объектов, а также будет введено несколько медучреждений, среди которых лучевой корпус в Коммунарке, флагманские центры ГКБ им. В.М. Буянова и ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве проведут торги для реализации крупного инфраструктурного проекта, предполагающего строительство двух многофункциональных комплексов у станции метро и МЦД-1 «Петровско-Разумовская».