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Депутат Чепа: после интервью Карлсона с Путиным многим открылась новая правда

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Ангелина Шурпина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал интервью американского ведущего Такера Карлсона с Владимиром Путиным.
Депутат Чепа: после интервью Карлсона с Путиным многим открылась новая правда
  • AP
  • © Gavriil Grigorov, Sputnik

По словам депутата, естественно, реакция на интервью со стороны Запада есть, и эту реакцию «пытаются умалчивать».

«Я уверен, что для многих открылась новая правда. Какие-то моменты и лично для меня тоже были открытием, я считаю, что очень интересное интервью. Я уверен, что оно заинтересует, должно заинтересовать всех людей, потому что это правда», — рассказал Чепа.

Ранее RT опубликовал интервью американского ведущего Такера Карлсона с Владимиром Путиным, записанное в Москве.

По словам Карлсона, его основная задача — рассказать простым американцам, что на самом деле происходит в России, почему Владимир Путин начал СВО и каковы его цели.

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