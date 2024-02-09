Сенатор Ковитиди назвала прямым и откровенным разговор Путина и Карлсона

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, комментируя интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила в беседе с RT, что Москва презентовала миру начало большой политической оттепели, раскрыв истинную природу российско-украинских отношений.

«Москва презентовала миру начало большой политической оттепели, раскрыв истинную природу российско-украинских отношений. Мне кажется, главный посыл американский журналист уяснил: в России очень мудрый, сильный и здравомыслящий президент, с которым можно и нужно договариваться. Будучи государством, которое не начинает, а заканчивает войны, Россия всеми своими решениями лишь реагировала на последствия госпереворота на Украине», — подчеркнула собеседница RT.

По её словам, в США должны серьёзно пересмотреть свой внешнеполитический вектор, в частности, в том, что касается американо-украинских и американо-российских отношений.

«Это принесёт пользу всей архитектуре мировой безопасности. Политическое безумие, которое охватило сегодня определённых политиков в Соединенных Штатах, неадекватность, деменция, они должны в конце концов прекратиться, поскольку приводят к чрезвычайно серьёзным последствиям, которые угрожают мировой безопасности в целом. Что касается России, то она никогда не смирится с любыми попытками вмешательства и посягательства на свой государственный суверенитет», — добавила парламентарий.

Сенатор отметила, что «врагов Россия уничтожает, друзей бережет, партнеров ценит».

«Я думаю, Карлсон это тоже уяснил, и надо отдать должное его смелости и политической адекватности по тому поступку, что он совершил, приехав к нам в Москву. Откровенный и прямой разговор президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном очередной раз подтвердил, что Россия миролюбива и открыта для конструктивного диалога. Насколько мировой политикум, в частности в Соединенных Штатах, сможет использовать предложенную Путиным уникальную возможность, покажет время», — заключила Ковитиди.

Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что конфликт на Украине в конечном счёте завершится посредством переговоров, которые на Западе «хотят, но не знают, как вести» с Москвой.

Президент подчеркнул, что после этого отношения между народами с течением времени восстановятся.

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