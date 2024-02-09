Освобождённых из плена российских военных доставили в Москву для реабилитации
- РИА Новости
Об этом информирует российское оборонное ведомство.
Отмечается, что военных доставили в столицу самолётами военно-транспортной авиации ВКС.
«Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заявили в Минобороны.
Накануне стало известно, что в результате переговоров 8 февраля в Россию возвращены 100 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность.