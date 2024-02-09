Освобождённых из плена российских военных доставили в Москву для реабилитации

Освобождённых из плена российских военных доставили в Москву для прохождения реабилитации и лечения в медучреждениях Минобороны России.

РИА Новости

Об этом информирует российское оборонное ведомство. Отмечается, что военных доставили в столицу самолётами военно-транспортной авиации ВКС. «Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заявили в Минобороны. Накануне стало известно, что в результате переговоров 8 февраля в Россию возвращены 100 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность.