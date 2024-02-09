RT в Telegram
Подпишись

Освобождённых из плена российских военных доставили в Москву для реабилитации

Короткая ссылка
Освобождённых из плена российских военных доставили в Москву для прохождения реабилитации и лечения в медучреждениях Минобороны России.
Освобождённых из плена российских военных доставили в Москву для реабилитации
  • РИА Новости

Об этом информирует российское оборонное ведомство. 

Отмечается, что военных доставили в столицу самолётами военно-транспортной авиации ВКС.

«Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — заявили в Минобороны.

Накануне стало известно, что в результате переговоров 8 февраля в Россию возвращены 100 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить