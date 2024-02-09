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Челябинская область попала в лидеры нацпроекта «Производительность труда»

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По данным Минэкономразвития России, по итогам 2023 года Челябинская область заняла второе место в рейтинге производительности труда наравне с несколькими другими регионами.
Челябинская область попала в лидеры нацпроекта «Производительность труда»
  • Gettyimages.ru
  • © MariaKuzkina

Об этом информирует URA.RU.

«Второе место промежуточного рейтинга нацпроекта «Производительность труда» за 2023 год разделили Краснодарский край, Московская, Оренбургская, Самарская и Челябинская области», — сказано в сообщении.

В тексте также отмечено, что при анализе учитывалось, «как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности», а также охват предприятий мерами по обучению работников, объём льготного кредитования и другие критерии.

Итоговый рейтинг за 2023 год подготовят к декабрю текущего года.

Ранее RIA56 со ссылкой на слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера сообщало, что регион вошёл в число лидеров национального проекта «Производительность труда».

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