Челябинская область попала в лидеры нацпроекта «Производительность труда»
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Об этом информирует URA.RU.
«Второе место промежуточного рейтинга нацпроекта «Производительность труда» за 2023 год разделили Краснодарский край, Московская, Оренбургская, Самарская и Челябинская области», — сказано в сообщении.
В тексте также отмечено, что при анализе учитывалось, «как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности», а также охват предприятий мерами по обучению работников, объём льготного кредитования и другие критерии.
Итоговый рейтинг за 2023 год подготовят к декабрю текущего года.
Ранее RIA56 со ссылкой на слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера сообщало, что регион вошёл в число лидеров национального проекта «Производительность труда».