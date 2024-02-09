Пожар в доме в Москве мог возникнуть из-за сбоя в работе системы обогрева кровли
- РИА Новости
Об этом сообщили в столичном СК.
Как уточняется, возгорание произошло на крыше жилого многоквартирного дома кооператива «Московский писатель» района Аэропорт.
«Приоритетной версией возгорания является нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания», — уточнили в ведомстве.
Версия поджога кровли дома на севере Москвы на данный момент не подтверждается.
Пожар произошёл в ночь на 9 февраля. Около 400 человек были эвакуированы.
Для тушения возгорания двумя вертолётами Московского авиационного центра было сброшено 50 т воды.