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Пожар в доме в Москве мог возникнуть из-за сбоя в работе системы обогрева кровли

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Пожар в жилом доме на севере Москвы мог возникнуть из-за сбоя в работе системы обогрева кровли.
Пожар в доме в Москве мог возникнуть из-за сбоя в работе системы обогрева кровли
  • РИА Новости

Об этом сообщили в столичном СК.

Как уточняется, возгорание произошло на крыше жилого многоквартирного дома кооператива «Московский писатель» района Аэропорт.

«Приоритетной версией возгорания является нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания», — уточнили в ведомстве.

Версия поджога кровли дома на севере Москвы на данный момент не подтверждается.

Пожар произошёл в ночь на 9 февраля. Около 400 человек были эвакуированы.

Для тушения возгорания двумя вертолётами Московского авиационного центра было сброшено 50 т воды.

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