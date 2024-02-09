Умерла блокадница и общественный деятель Лидия Ходченкова

В Санкт-Петербурге скончалась Лидия Ходченкова, одна из основательниц общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и знака «Жителю блокадного Ленинграда».

Соболезнования родным и близким блокадницы выразил губернатор Александр Беглов, сообщает сайт kp.ru.

Ходченкова с детства жила в Петербурге, пережила блокаду, была награждена медалью «За оборону Ленинграда». Окончила Ленинградский технологический институт им. Ленсовета. После работала в НПО «Краснознаменец», где принимала участие в создании ракетной техники.

Кроме того, она более 30 лет возглавляла Петербургское отделение Международного общественного фонда «Российский Фонд Мира».

Ранее сообщалось, что умер последний ветеран Великой Отечественной войны Можгинского района Удмуртии, почётный гражданин Можги Виктор Ваганов.