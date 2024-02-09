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Гендиректор компании-девелопера рассказала о способах сохранить тепло в квартире

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Гендиректор управляющей компании Level Group Татьяна Середенкова дала рекомендации по сохранению тепла в квартире в морозы.

В первую очередь необходимо проверить окна и двери в подъезде. Если они неплотно закрыты, то появляются сквозняки, которые сначала вымораживают места общего пользования, а следом и квартиры, заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Далее следует отрегулировать самому или с помощью специалиста окна в квартире.

«Однако мы бы не рекомендовали заклеивать окно, которое открывается на проветривание: без проветривания будет нарушаться влажностный режим, на окнах и откосах будет копиться влага, вследствие чего будет распространяться плесень», — сказала Середенкова.

Также можно с помощью тепловизора проверить стены на предмет сохранения тепла, особенно углы. При необходимости можно утеплить стены изнутри, но опять же, только после обсуждения со специалистами.

Ранее руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors Вероника Антелава заявила, что использование тёмных напольных покрытий нельзя назвать практичным решением в современном интерьере.

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