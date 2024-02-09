В Москве в социальных гостиницах размещены 15 человек после пожара

После пожара, произошедшего в жилом доме на улице Черняховского на севере Москвы, 15 человек разместили в социальных гостиницах столицы.

Об этом сообщили в московском департаменте здравоохранения.

«В результате пожара пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась, 15 человек размещены в социальных гостиницах, где для них организована психологическая помощь», — говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что пострадавшие обеспечены питанием, спальными принадлежностями и предметами первой необходимости.

Ранее стало известно, что СК России ведёт доследственную проверку после пожара в доме на севере Москвы.