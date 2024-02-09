В Москве в социальных гостиницах размещены 15 человек после пожара
- АГН «Москва»
- © Тихонова Пелагия
Об этом сообщили в московском департаменте здравоохранения.
«В результате пожара пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась, 15 человек размещены в социальных гостиницах, где для них организована психологическая помощь», — говорится в Telegram ведомства.
Уточняется, что пострадавшие обеспечены питанием, спальными принадлежностями и предметами первой необходимости.
Ранее стало известно, что СК России ведёт доследственную проверку после пожара в доме на севере Москвы.