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В Москве в социальных гостиницах размещены 15 человек после пожара

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После пожара, произошедшего в жилом доме на улице Черняховского на севере Москвы, 15 человек разместили в социальных гостиницах столицы.
В Москве в социальных гостиницах размещены 15 человек после пожара
  • АГН «Москва»
  • © Тихонова Пелагия

Об этом сообщили в московском департаменте здравоохранения. 

«В результате пожара пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась, 15 человек размещены в социальных гостиницах, где для них организована психологическая помощь», — говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что пострадавшие обеспечены питанием, спальными принадлежностями и предметами первой необходимости.

Ранее стало известно, что СК России ведёт доследственную проверку после пожара в доме на севере Москвы.

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