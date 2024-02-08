Космонавт Юрчихин рассказал о работе в сфере экологии
Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
В ходе своего выступления на выставке «Россия» Юрчихин рассказал о деятельности Всероссийского общества охраны природы, которое отметит 100-летие в ноябре 2024 года.
Он также отметил связь работы космонавта со сферой экологии.
«Космонавт проводит «наверху» эксперименты, в числе которых немало и связанных с экологией, с антропогенным воздействием на природу, с природными катастрофами», — уточнил Юрчихин.
Кроме того, он призвал ответственно относиться к природе, экотуризму и сортировке мусора.
Ранее в Российском экологическом операторе (РЭО) назвали самые экологичные материалы для упаковки с точки зрения переработки. Это металл, стекло, дерево и картон.