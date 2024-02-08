Космонавт Юрчихин рассказал о работе в сфере экологии

Заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», лётчик-космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин заявил, что в стране проводится серьёзная работа по сохранению природы и компенсации антропогенного воздействия.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

В ходе своего выступления на выставке «Россия» Юрчихин рассказал о деятельности Всероссийского общества охраны природы, которое отметит 100-летие в ноябре 2024 года.

Он также отметил связь работы космонавта со сферой экологии.

«Космонавт проводит «наверху» эксперименты, в числе которых немало и связанных с экологией, с антропогенным воздействием на природу, с природными катастрофами», — уточнил Юрчихин.

Кроме того, он призвал ответственно относиться к природе, экотуризму и сортировке мусора.

Ранее в Российском экологическом операторе (РЭО) назвали самые экологичные материалы для упаковки с точки зрения переработки. Это металл, стекло, дерево и картон.