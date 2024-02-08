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Глава «Росчайкофе» Чантурия заявил, что в России невозможно подделать чай

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Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал о причинах устойчивости российского чайного рынка к фальсификату. По его словам, 95% чая на массовом рынке производится внутри страны, на фабриках отечественных производителей, причём 75% от этого объёма занимает продукция пяти компаний.
Глава «Росчайкофе» Чантурия заявил, что в России невозможно подделать чай
  • Gettyimages.ru
  • © zhongguo

«Это одна из форм гарантии. Когда рынок состоит из импортной и локальной продукции, тут всегда есть много разных способов чего-нибудь «схимичить», — сказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, когда все фабрики как на ладони, то, если какая-то из них начнёт что-то нарушать, дойти до неё надзорным органам не составит никакого труда.

Как отметил Чантурия, большую роль играет и политика федеральных розничных сетей, через которые реализуется подавляющее большинство чайной продукции.

Что касается импортного чая, то он, как правило, заметно дороже массовой продукции и продаётся через интернет и в специализированных магазинах, а покупают его зачастую люди искушённые, которые легко смогут определить фальсификат. По словам эксперта, в таких условиях подделка дорогих видов чая бессмысленна.

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