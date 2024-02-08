Нарышкин назвал российскую контрразведку лучшей в мире

Российская контрразведка работает лучше всех в мире, заявил директор Службы внешней разведки РФ (СВР России) Сергей Нарышкин.

«Лучше, чем какая-либо другая», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о работе контрразведки.

Ранее Нарышкин сообщил, что у него планируются новые контакты с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом, однако точных сроков таких встреч пока нет.