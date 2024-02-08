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Нарышкин назвал российскую контрразведку лучшей в мире

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Российская контрразведка работает лучше всех в мире, заявил директор Службы внешней разведки РФ (СВР России) Сергей Нарышкин.
Нарышкин назвал российскую контрразведку лучшей в мире
  • globallookpress.com

«Лучше, чем какая-либо другая», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о работе контрразведки.

Ранее Нарышкин сообщил, что у него планируются новые контакты с директором ЦРУ Уильямом Бёрнсом, однако точных сроков таких встреч пока нет.

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