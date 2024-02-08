Омбудсмен Мишонова рассказала о самых безопасных городах Подмосковья в 2023 году

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о муниципалитетах, где в 2023 году произошло меньше всего происшествий с участием детей.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы провели сверку данных с профильными министерствами и областной комиссией по делам несовершеннолетних. Можем с радостью сообщить, что в 2023 году общее число происшествий сократилось на 5% в сравнении с 2022 годом. Это хороший показатель с учётом того, что детское население у нас выросло более чем на 160 тыс. человек», — заявила Мишонова.

В семи муниципалитетах не зафиксировано ни одного случая гибели или травмирования детей по показателям из рейтинга. Это Жуковский, Зарайск, Пущино, Серебряные Пруды, Восход, Звёздный городок, Молодёжный.

Ранее сообщалось, что в Московской области выделят не менее 2 тыс. участков для многодетных семей в 2024 году.