В Ростовской области заявили о росте экономики в регионе в 2023 году
- Gettyimages.ru
- © Bene_A
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Объём валового регионального продукта будет более 2,3 трлн рублей, точные данные будут известны позже, но известно, что показатель будет выше, чем годом ранее.
В рамках региональных проектов построили девять образовательных учреждений, создано 74 образовательных центра.
Выполнен капремонт 23 медучреждений, приобретён новый транспорт.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в настоящее время в инвестиционном портфеле региона свыше 510 крупных проектов на 2,9 трлн рублей.