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В Ростовской области заявили о росте экономики в регионе в 2023 году

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В Ростовской области в 2023 году выполнили ключевые показатели социально-экономического развития, заявил губернатор Василий Голубев.
В Ростовской области заявили о росте экономики в регионе в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Bene_A

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Объём валового регионального продукта будет более 2,3 трлн рублей, точные данные будут известны позже, но известно, что показатель будет выше, чем годом ранее.

В рамках региональных проектов построили девять образовательных учреждений, создано 74 образовательных центра.

Выполнен капремонт 23 медучреждений, приобретён новый транспорт.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в настоящее время в инвестиционном портфеле региона свыше 510 крупных проектов на 2,9 трлн рублей.

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