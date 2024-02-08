В Ростовской области заявили о росте экономики в регионе в 2023 году

В Ростовской области в 2023 году выполнили ключевые показатели социально-экономического развития, заявил губернатор Василий Голубев.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Объём валового регионального продукта будет более 2,3 трлн рублей, точные данные будут известны позже, но известно, что показатель будет выше, чем годом ранее.

В рамках региональных проектов построили девять образовательных учреждений, создано 74 образовательных центра.

Выполнен капремонт 23 медучреждений, приобретён новый транспорт.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в настоящее время в инвестиционном портфеле региона свыше 510 крупных проектов на 2,9 трлн рублей.