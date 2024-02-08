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Губернатор Соколов рассказал о потенциале Кировской области в сфере науки

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Губернатор Кировской области Александр Соколов выступил на межвузовском Дне науки, который состоялся в штабе общественной поддержки.
Губернатор Соколов рассказал о потенциале Кировской области в сфере науки
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом сообщает istochnik.online.

«В нашей стране наука всегда была сферой большого внимания и уважения. У нас за плечами большой опыт, много громких имён фактически во всех отраслях знаний. Без образования и науки ни о каком суверенитете страны говорить невозможно», — заявил глава региона.

По его словам, у Кировской области очень хороший потенциал, в регионе есть замечательные вузы.

Ранее портал RIA56 сообщал, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер наградил лауреатов губернаторской премии в сфере науки и техники за 2023 год.

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