Губернатор Соколов рассказал о потенциале Кировской области в сфере науки

Губернатор Кировской области Александр Соколов выступил на межвузовском Дне науки, который состоялся в штабе общественной поддержки.

Об этом сообщает istochnik.online.

«В нашей стране наука всегда была сферой большого внимания и уважения. У нас за плечами большой опыт, много громких имён фактически во всех отраслях знаний. Без образования и науки ни о каком суверенитете страны говорить невозможно», — заявил глава региона.

По его словам, у Кировской области очень хороший потенциал, в регионе есть замечательные вузы.

Ранее портал RIA56 сообщал, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер наградил лауреатов губернаторской премии в сфере науки и техники за 2023 год.