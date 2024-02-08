Путин: школа должна воспитывать патриотов и готовить специалистов

Президент России Владимир Путин уверен, что российское образование должно быть ориентировано не только на патриотическое воспитание школьников, но и на подготовку хороших специалистов.

Об этом глава государства сказал в ходе заседания Совета по науке и образованию.

Как отметил российский лидер, отечественному образованию необходимо уделять особое внимание тем предметам, которые формируют полноценную личность и патриота своей страны.

При этом Путин отметил, что России также нужны хорошие специалисты.

«Просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной, нужно и то, и другое», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявил о востребованности ветеранов СВО в сфере воспитания молодёжи.