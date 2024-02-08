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Школу родственного ухода в Подмосковье прошли 3000 человек

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В Московской области работает 11 школ родственного ухода. Обучение в них прошли 3 тыс. человек.
Школу родственного ухода в Подмосковье прошли 3000 человек

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство социального развития.

«Порой лучшее, что мы можем сделать для своих родных, когда им тяжело, — это остаться рядом. Цель таких школ — научить самостоятельно и деликатно ухаживать за своими маломобильными родственниками, как правильно общаться с ними и поддерживать оптимальный уровень их жизни дома», — заявила глава ведомства Людмила Болатаева.

В курс входят теория в онлайн-формате и практические занятия на базе симуляционного класса.

Ранее сообщалось, что в Московской области ветераны труда, труженики тыла, инвалиды, ветераны боевых действий и другие категории льготников получат бесплатные путёвки в санатории в 2024 году.

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