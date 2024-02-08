В Челябинской области направят миллиард рублей на систему ухода за пожилыми
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Гехт.
«Мы будем включать в СДУ всех получателей социальных услуг на дому с учётом нуждаемости. На эти цели планируется направить более миллиарда рублей из областного бюджета», — отметила первый замгубернатора.
По её словам, с 2022 года область входит в число пилотных регионов, где внедряют систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. В 2023 году помощь в рамках проекта получили 510 человек.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье направят 900 млн рублей на оборудование для соцучреждений.