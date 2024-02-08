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В Челябинской области направят миллиард рублей на систему ухода за пожилыми

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В Челябинской области выделят 1 млрд рублей на систему долговременного ухода (СДУ) за пожилыми людьми и инвалидами, заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.
В Челябинской области направят миллиард рублей на систему ухода за пожилыми
  • Gettyimages.ru
  • © Photodjo

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Гехт.

«Мы будем включать в СДУ всех получателей социальных услуг на дому с учётом нуждаемости. На эти цели планируется направить более миллиарда рублей из областного бюджета», — отметила первый замгубернатора.

По её словам, с 2022 года область входит в число пилотных регионов, где внедряют систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. В 2023 году помощь в рамках проекта получили 510 человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье направят 900 млн рублей на оборудование для соцучреждений.

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