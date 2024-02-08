Аксёнов поздравил деятелей науки с профессиональным праздником

Глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях поздравил 8 февраля крымских учёных с Днём российской науки.

Об этом сообщает «Крым 24».

В своём Telegram-канале Аксёнов сообщил, что в день 300-летнего юбилея РАН провёл встречу с членами научного сообщества, преподавателями и студентами в Крымском инженерно-педагогическом университете.

Он пожелал молодым учёным успехов и заверил, что правительство республики будет делать всё возможное, чтобы обеспечить условия для развития отечественной науки и плодотворной работы исследователей.

Ранее портал RIA56 сообщал, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер наградил лауреатов губернаторской премии в сфере науки и техники за 2023 год.