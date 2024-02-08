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В Татарстане женщина сбежала через окно от мужа, который хотел её поджечь

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В Татарстане женщина сбежала через окно от мужа, который облил её бензином и пытался поджечь из ревности.
В Татарстане женщина сбежала через окно от мужа, который хотел её поджечь
  • РИА Новости

Об этом сообщило региональное следственное управление СК России.

«Находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, 65-летний подозреваемый на почве ревности поругался с 62-летней супругой, после чего облил её бензином и попытался поджечь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина выпрыгнула в окно и убежала к соседям, которые обратились в экстренные службы.

Ранее в Иркутске голый мужчина поджёг автомобиль и квартиру, а также пытался поджечь офис.

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