Тренер Газзаев посоветовал выполнять упражнения на растяжку после тренировки

Тренер Марат Газзаев рассказал, как правильно восстанавливаться после тренировки. По его словам, в конце занятия важно выделить 10—15 минут на растяжку, чтобы снять напряжение в мышцах, улучшить их гибкость и общую подвижность.

В беседе с Life.ru эксперт также отметил, что мышечный массаж способствует быстрому восстановлению после нагрузок.

Кроме того, могут быть полезны контрастные процедуры. Газзаев напомнил и о том, что важную роль играет правильное питание и питьевой режим.

После активных занятий желательно употреблять пищу, насыщенную белками.

«Также необходимо не забывать о водном балансе в организме и пить достаточное количество воды в течение дня. Это поможет избежать обезвоживания и будет способствовать более быстрому восстановлению после тренировки», — добавил эксперт.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.