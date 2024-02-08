Собянин: столичные власти поддержали 142 проекта врачей Москвы за два года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за два года столичные власти поддержали грантами 142 исследования московских медиков.

Более 20 проектов после испытаний доказали свою эффективность, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин, в частности, рассказал, что в Спинальном центре ГКБ №67 им. Ворохобова разработали первую в России методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях, а в Центре нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ №52 осуществляют удалённый мониторинг состояния пациентов после пересадки почки.

Мэр напомнил, что программу поддержки медицинских новаций запустили в 2022 году.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о вручении молодым учёным столицы премий городского правительства.