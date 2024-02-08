Собянин: столичные власти поддержали 142 проекта врачей Москвы за два года
Более 20 проектов после испытаний доказали свою эффективность, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Собянин, в частности, рассказал, что в Спинальном центре ГКБ №67 им. Ворохобова разработали первую в России методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях, а в Центре нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ №52 осуществляют удалённый мониторинг состояния пациентов после пересадки почки.
Мэр напомнил, что программу поддержки медицинских новаций запустили в 2022 году.
Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о вручении молодым учёным столицы премий городского правительства.