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Собянин: столичные власти поддержали 142 проекта врачей Москвы за два года

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за два года столичные власти поддержали грантами 142 исследования московских медиков.
Собянин: столичные власти поддержали 142 проекта врачей Москвы за два года

Более 20 проектов после испытаний доказали свою эффективность, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин, в частности, рассказал, что в Спинальном центре ГКБ №67 им. Ворохобова разработали первую в России методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях, а в Центре нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ №52 осуществляют удалённый мониторинг состояния пациентов после пересадки почки.

Мэр напомнил, что программу поддержки медицинских новаций запустили в 2022 году.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о вручении молодым учёным столицы премий городского правительства.

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