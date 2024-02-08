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На заседании инвесткомитета Омской области обсудили создание новых производств

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл заседание инвестиционного комитета, на котором обсудили проекты создания новых производств, развитие бизнеса и меры поддержки.

Об этом сообщает gorod55.

В частности, к 2030 году в регионе откроется новое производство для развития малотоннажной химии.

Также планируется создать предприятие по изготовлению светотехнической продукции.

Кроме того, в регионе построят ещё один спортивный комплекс и гостиницу с базой отдыха в Омском районе.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице упростили доступ к городским мерам поддержки для стартапов и высокотехнологичных компаний.

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