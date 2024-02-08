На заседании инвесткомитета Омской области обсудили создание новых производств
Об этом сообщает gorod55.
В частности, к 2030 году в регионе откроется новое производство для развития малотоннажной химии.
Также планируется создать предприятие по изготовлению светотехнической продукции.
Кроме того, в регионе построят ещё один спортивный комплекс и гостиницу с базой отдыха в Омском районе.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице упростили доступ к городским мерам поддержки для стартапов и высокотехнологичных компаний.