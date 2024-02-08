Психолог Нижнева: причины синдрома самозванца часто кроются в детстве

Психолог Алёна Нижнева рассказала, по каким критериям определяется синдром самозванца (убеждённость в собственной некомпетентности) и почему он возникает.

Для определения у себя синдрома самозванца специалист в беседе с газетой «Известия» предложила ответить себе на несколько вопросов. Например: «Как я отношусь к результатам своей деятельности?» и «Как — к ошибкам?», «Считаю ли я достижения заслуженными?», «Считаю ли я себя достойным повышения зарплаты?» и так далее.

Синдром самозванца может возникнуть по нескольким причинам, отметила Нижнева. Это обесценивание результатов со стороны значимых взрослых в детском возрасте и сравнение с другими детьми.

Ещё одна причина — соревновательный и обесценивающий контекст в текущей жизни: дома, на работе, с друзьями, в социальных сетях.

Ранее психолог, специалист по психосоматике Карина Чен назвала синдром самозванца деструктивным для психики.