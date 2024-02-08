RT в Telegram
Подпишись

Специалист Лялина рассказала, как отличить качественный сыр от фальсификата

Короткая ссылка
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, как выбрать качественный сыр.

Есть несколько признаков, которые помогут отличить натуральный и качественный продукт, отметила она в беседе с газетой «Известия».

«Обратите внимание на цвет поверхности — слишком яркий оттенок говорит об избытке красителя. Если сложить кусочек сыра под прямым углом и он треснет, значит, в сыре присутствуют сухое молоко и растительные жиры (пальмовое масло), и это подделка», — сказала специалист.

Также, по её словам, если на бумажную салфетку из сыра можно при надавливании выделить жир, это говорит о том, что в продукте присутствуют растительные жиры.

Кроме того, фальсифицированный сыр на открытом воздухе потрескается, добавила Лялина.

Ранее интегративный врач гинеколог-эндокринолог, эксперт компании SOLGAR Наталья Фирсова рекомендовала добавить в рацион брокколи, так как она является хорошим источником витамина C и клетчатки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить